ومع التحضيرات لانطلاق مونديال قطر قال بن حنزاب إن هذه الخطوة تستهدف تعميم حماية الأحداث الرياضية الكبرى ضد تهديدات الجريمة المنظمة والإلكترونية والتطرف العنيف، وأصبح الدليل الذي تم إطلاقه العام الماضي متاحا على موقع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باللغات الست المعتمدة رسميا في الأمم المتحدة وهي اللغة العربية والصينية، الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، وهي اللغات الأصلية لما يقارب ثلاثة مليارات من سكان العالم.

