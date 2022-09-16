بلفضيل يثمّن خوضه عدة مباريات في استادات كأس العالم من قبل beIN SPORTS September 16, 2022 17:41 1:09 دقيقة قال الجزائري إسحاق بلفضيل لاعب الغرافة إنّه محظوظ باللعب في اثنين أو ثلاثة استادات ستحتضن كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية إسحاق بلفوضيل كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:56 دقيقة فيتسل وكاراسكو متحمّسان لمواجهة ريال مدريد 1:31 دقيقة برشلونة يبحث عن مواصلة الضغط على ريال مدريد 1:09 دقيقة إسحاق يثمّن خوضه عدة مباريات في استادات كأس العالم 3:29 دقيقة ديشان يبحث عن الحلول في ظلّ كثرة الإصابات 0:57 دقيقة الفيفا يغلق القضية المرفوعة ضد الاتحاد الإكوادوري 0:49 دقيقة نوتنغهام فوريست المتعثر يسعى للفوز على فولهام 0:43 دقيقة هيرتا برلين ضيفاً على ماينتس 1:00 دقيقة تميّز جديد لمنصة هيّا الإلكترونية 1:50 دقيقة بطريقة مبتكرة .. إنريكي يعلن عن قائمة إسبانيا 0:49 دقيقة أستون فيلا يستضيف ساوثهامبتون في مواجهة متكافئة