برانكو يتحدث عن توقعاته للبرازيل في مونديال قطر من قبل beIN SPORTS June 8, 2022 19:15 1:20 دقيقة قال النجم البرازيلي المعتزل برانكو المتوج مع منتخب بلاده بمونديال 1994 القرن الماضي، إنّ منتخب البرازيل السليسون، سيكون أقوى في كأس العالم FIFA قطر 2022™، عمّا كان عليه في النّسخة الماضية في روسيا، عندما ودّع من ربع النهائي على يد بلجيكا. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ برانكو -آخر الفيديوهات 2:05 دقيقة منتخب موريتانيا يتعادل سلبياً مع منتخب الغابون 3:00 دقيقة الجزائر تتجاوز تنزانيا بثنائية نظيفة 0:44 دقيقة إقالة شتيفان تاركوفيتش مدرب منتخب سلوفاكيا 1:20 دقيقة برانكو يتحدث عن توقعاته للبرازيل في مونديال قطر 0:34 دقيقة لاكازيت بصدد العودة إلى ليون 0:38 دقيقة ليون يمدد عقد حارسه لوبيز 0:54 دقيقة توتنهام يصرف النظر عن فكرة التعاقد مع بايل 0:56 دقيقة تعرف على آخر تطورات مسألة ليفاندوفسكي 0:45 دقيقة تقارير: تعثر المفاوضات بين يوفنتوس ودي ماريا 0:54 دقيقة محامي: أدلة جديدة حول قضية اللاعب كاستييو