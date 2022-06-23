بازان: "استقبال الجماهير يعد تحدياً كبيراً" من قبل beIN SPORTS June 23, 2022 12:09 1:36 دقيقة كشف سيباستيان بازان، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق أكور، أنّ استقبال الجماهير في كأس العالم FIFA قطر 2022™ يعدُ تحدياً كبيراً لمجموعته. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:14 دقيقة ماني يشيد بمدربه يورغن كلوب 1:36 دقيقة بازان: "استقبال الجماهير يعد تحدياً كبيراً" 0:40 دقيقة سيرينا وجابر لنصف نهائي منافسات الزوجي في إيستبورن 1:31 دقيقة أوليفر كان يعبّر عن سعادته بانضمام ماني إلى بايرن 0:37 دقيقة بايرن ميونيخ يقدّم ساديو ماني 0:33 دقيقة ميدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة مايوركا 2:59 دقيقة عبد الله الملا: "نسعى لإعادة الثقافة البدنية" 0:48 دقيقة الروماني بوبوفيتشي يحقق ذهبيته الثانية 0:48 دقيقة تسيتسيباس إلى ربع نهائي بطولة مايوركا 1:08 دقيقة سيرينا ويليامس: "اللعب مع أنس جابر ممتع جداً"