باتيستوتا: "النسخة المقبلة ستكون الأفضل في تاريخ البطولة" من قبل beIN SPORTS October 20, 2022 16:09 1:21 دقيقة توقع أسطورة الكرة الأرجنتينية غابرييل عمر باتيستوتا والذي سيكون ضمن تشكيلة محللي قنواتنا خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™ بأن تكون النّسخة المقبلة هي الأفضل في تاريخ البطولة. مقابلات غابريال باتيستوتا كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة باتيستوتا: "النسخة المقبلة ستكون الأفضل" 0:46 دقيقة منتخب السعودية يواصل تحضيراته لبطولة قطر 2022™ 0:54 دقيقة خوليت: قطر 2022™ سيحظى بأداءٍ فني جيد من اللاعبين 3:37 دقيقة كاكا يقود تشكيلة beIN SPORTS لتغطية "قطر 2022™" 2:50 دقيقة قطر جاهزة لاستضافة كأس العالم FIFA™ 3:05 دقيقة برشلونة يتطلع لتصحيح المسار من بوابة فياريال 2:26 دقيقة صراع محتدم على الصدارة بين آرسنال وآيندهوفن 0:44 دقيقة مويز يؤكد قرب عودة نايف أكرد إلى الملاعب 2:52 دقيقة خيارات عديدة للمشجعين لمتابعة منافسات كأس العالم 3:30 دقيقة بايرن ميونيخ يتجاوز مطب روسينغورد بنجاح