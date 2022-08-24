هذه الورشة تنظمها لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ممثلة في مشروع "استاديا".

ويحاضر في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام مجموعة من الخبراء من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وشبكة ضباط الاتصال التي تعمل تحت مظلة المجلس الأوروبي.

يُشار إلى أن مشروع "استاديا" هو مشروع قطري بدأ عام 2012، بالتعاون مع منظمة الإنتربول من أجل مساعدة البلدان الأعضاء في المنظمة على وضع التدابير الأمنية، وتنفيذها في إطار التحضير للأحداث الرياضية الكبرى.

