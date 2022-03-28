في العاصمة القطرية الدوحة انطلقت فعاليات بطولة كأس المؤثرين الدوليين بإستاد 974 المونديالي وذلك بمشاركة 25 شخصية من أبرز المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي وسفراء إرث قطر حيث عبّر الجميع عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المميز.

