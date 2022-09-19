البرنامج التدريبي سيشهد تنظيم أكثر من ثلاثمئة وخمسين جلسة تدريب، تستهدف عشرين ألف متطوع من مختلف بقاع العالم، وسيكون إما في مركز المتطوعين، أو عبر المنصة الإلكترونية حرصاً على أن يسهم المتطوعون بدور هام في دعم الجوانب التشغيلية لبطولة كأس العالم، وضمان استضافة ناجحة للمونديال.

