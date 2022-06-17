انتهاء مراسم رفع أعلام الدول المتأهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS June 17, 2022 19:04 2:14 دقيقة أكملت العاصمة القطرية الدوحة مراسم رفع أعلام الدّول المتأهّلة إلى نهائيّات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بإضافة أعلام الدّول الثلاث التي تأهلت منتخباتها من ملحق التصفيات وهي ويلز وأستراليا وكوستاريكا. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:14 دقيقة انتهاء مراسم رفع أعلام منتخبات المونديال 1:18 دقيقة مدفيديف يواصل طريقه بنجاح في بطولة هاله 0:30 دقيقة خوان مانويل ليلو مدرباً جديداً لفريق السد 0:53 دقيقة مانيه يقترب من بايرن ميونيخ 0:41 دقيقة الهولندي فان دي زاندس خولب في نصف نهائي كوينز 1:56 دقيقة مجلس الشيوخ الفرنسي يطالب بتقديم إيضاحات 1:55 دقيقة حزن ومطالبة باستيعاب الدرس في صفوف سيلتيكس 1:22 دقيقة فرحة غامرة لجماهير غولدن ستايت 2:08 دقيقة كوري أفضل لاعب في نهائي الدوري الأميركي للمحترفين 0:59 دقيقة نادال: "لديّ نيّة اللعب في ويمبلدون"