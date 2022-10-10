الشاشة التي تقع مقابل متحف الفن الإسلامي، تتمتع بأحدث تقنيات العرض المرئي شديدة الوضوح، فضلًا عن نظام صوتي وفق أعلى المستويات، وستتيح الشاشة العملاقة لجماهير البطولة وزوار كورنيش الدوحة الاستمتاع بمشاهدة المباريات عبر بث مباشر طوال المنافسات، كما ستوزع شاشات أخرى على عدة مواقع ضمن مساحة الفعاليات الممتدة على امتداد الواجهة البحرية للكورنيش، الذي سيشهد أنشطة ترفيهية تُقام يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى منتصف الليل.

