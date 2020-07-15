النعمة: مونديال قطرسيوفر متوسط ساعات أكثر من الراحة July 15, 2020 15:16 3:56 دقيقة قال المتحدث الرسمي باللجنة العليا للمشاريع والإرث خالد النعمة إن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ستوفر متوسط ساعات أكثر من الراحة بحكم قرب المسافات. مقابلات تقارير إخبارية كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:26 دقيقة الذوادي يتحدّث عن أهمية الكشف عن جدول المباريات 3:56 دقيقة النعمة:مونديال قطرسيوفر متوسط ساعات أكثر من الراحة 2:05 دقيقة الخاطر: تجربة استثنائية تنتظر مشجعي كرة القدم 3:21 دقيقة الكشف عن جدول مواعيد مباريات مونديال قطر 2022 16:31 دقيقة سيتيين: "اللقب لم يحسم بعد وسنصارع حتى النهاية" 2:34 دقيقة مباراة ليفربول وأرسنال - التغطية الخاصة 0:43 دقيقة ويست بروميتش ألبيون يحافظ على مركزه الثاني 0:51 دقيقة دوري كرة السلة الأميركي للسيدات يقترب من العودة 0:42 دقيقة ديمبيلي يواصل مرحلة التعافي 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية