النسخة الأصلية لكأس العالم تحطّ الرحال في تونس من قبل beIN SPORTS September 15, 2022 17:18 2:25 دقيقة في ختام جولتها في القارة الإفريقية، حطّت النسخة الأصليّة من كأس العالم لكرة القدم رحالها في تونس مع بدء العدّ التنازلي لسادس مشاركة موندياليّة لنسور قرطاج. تقارير إخبارية تونس كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة "يونايتد" يعود بالنقاط الثلاث من أرض "شيريف" 3:14 دقيقة فيدرر في سطور 0:55 دقيقة هاليب تكشف عن خضوعها لعملية جراحية على مستوى الأنف 3:31 دقيقة فرايبورغ يواصل نتائجه اللافتة ويتجاوز أوليمبياكوس 0:49 دقيقة قائمة إنكلترا تشهد تواجد توني وفودين 2:25 دقيقة النسخة الأصلية لكأس العالم تحطّ الرحال في تونس 0:42 دقيقة بنزيمة يغيب وديمبيلي يعود إلى لائحة "الديوك" 3:14 دقيقة السويسري روجيه فيدرر يعلن اعتزاله 0:58 دقيقة فعاليات المونديال ستستمر 34 يوماً 0:46 دقيقة تدشين مركز إدارة عمليات صلة للنقل العام في الدوحة