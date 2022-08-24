فلأول مرة في التاريخ، ستزور النسخة الأصلية لكأس العالم كلَّ الدول الاثنتين والثلاثين المتأهلة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ قبيل انطلاقها.

وقد أُطلق على هذه الحملة العالمية "سلّط الضوء على أحلامك" بالتزامن مع جولة الكأس ، وستكون البداية من كوريا الجنوبية في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من هذا الشهر، وبخصوص الدولِ العربية ستزور المغرب في العاشر والحادي عشر من سبتمبر وبعده تونس في الثالث عشر والرابع عشر وستصل إلى السعودية في الحادي عشر والثاني عشر من شهر نوفمبر على أن تحط الرحال في قطر محطتِها النهائية في الثالث عشر والرابع عشر من نفس الشهر.

