وسيواجه المنتخب العنابي نظيره المغربي في العشرين من آب/أغسطس الجاري، ثم نظيره الغاني في الثالث والعشرين من الشهر ذاته، وسيختتم رفاق الهيدوس الدورة الودية بمواجهة منتخب جامايكا في السادس والعشرين من شهر أغسطس.
المنتخب القطري يخوض دورة رباعية ودية
وسيواجه المنتخب العنابي نظيره المغربي في العشرين من آب/أغسطس الجاري، ثم نظيره الغاني في الثالث والعشرين من الشهر ذاته، وسيختتم رفاق الهيدوس الدورة الودية بمواجهة منتخب جامايكا في السادس والعشرين من شهر أغسطس.
تقارير إخبارية منتخب قطر لكرة القدم كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي