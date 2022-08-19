وسيواجه المنتخب العنابي نظيره المغربي في العشرين من آب/أغسطس الجاري، ثم نظيره الغاني في الثالث والعشرين من الشهر ذاته، وسيختتم رفاق الهيدوس الدورة الودية بمواجهة منتخب جامايكا في السادس والعشرين من شهر أغسطس.

