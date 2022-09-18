المكسيك أول محطة في الأمريكيتين تستضيف المجسم الأصلي للكأس من قبل beIN SPORTS September 18, 2022 16:04 0:43 دقيقة تنتظر الجماهير المكسيكية وصول المجسم الأصلي لكأس العالم FIFA قطر 2022™، في 15 أكتوبر المقبل. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة مجسم كأس العالم يصل المكسيك قريباً 0:47 دقيقة ممثلو القطاع السياحي يؤكدون الجاهزية التامة 0:46 دقيقة دليل شامل لزوار دولة قطر في المونديال 0:49 دقيقة المنتخب السعودي يحط الرحال في مدينة أليكانتي 0:52 دقيقة ورشات عمل في السعودية من أجل المونديال 0:41 دقيقة موناكو يحقق فوزاً ثميناً خارج الديار 1:08 دقيقة نوانيري أصغر لاعب يشارك في الـ"بريميرليغ" 3:47 دقيقة آرسنال يستعيد صدارة الـ"بريميرليغ" 0:48 دقيقة الصحافة البلجيكية تشيد بدولة قطر 3:55 دقيقة مبادرة قطرية هامة ومميزة في الأمم المتحدة