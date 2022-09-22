المغرب يتابع الحالة الصحية لبونو ومزراوي وأمرابط September 22, 2022 11:56 1:24 دقيقة أعلن عبد الرزاق هـيـفـتي طبيب المنتخب المغربي أنّ ياسين بونو ونصير مزراوي وسفيان أمرابط يعانون من إصاباتٍ طفيفة ستبعدُهم عن التدريبات عدة أيام مضيفاً أن الطاقم الطبي للمنتخب المغربي على تواصلٍ مع أندية هؤلاء اللاعبين. تقارير إخبارية منتخب المغرب ياسين بونو كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة مسابقة جديدة للفوز بتذاكر كأس العالم 0:36 دقيقة إيزاك يغيب عن منتخب السويد بسبب الإصابة 1:12 دقيقة اللجنة العليا للمشاريع والإرث توقّع اتفاقية جديدة 3:02 دقيقة إشادة بإصلاحات قانون العمل في قطر 1:03 دقيقة beIN توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة خلال كأس العالم 0:45 دقيقة فيدرير سيخوض آخر مباراة في مسيرته إلى جانب نادال 1:07 دقيقة كرويف يؤكد استعادة برشلونة لبريقه تدريجياً 1:04 دقيقة استبعاد بعض الملاعب من استضافة مباريات "يورو 2028" 1:24 دقيقة المغرب يتابع الحالة الصحية لبونو ومزراوي وأمرابط 0:51 دقيقة مارتينيو يغلق أبواب عودة تشيـتشـاريتو وفـيلا