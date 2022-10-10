الكواري أوضح أن هذه التصاريح ستكون بمثابة تأشيرة للدخول إلى دولة قطر، وأنها ستُرسل على البريد الإلكتروني، وأضاف أنه تم افتتاح مركزين لتقديم كافة الخدمات المتعلقة ببطاقة هيّا، مؤكداً عدم إلزامية طباعة البطاقة في أحد هذه المركز، وأن النسخة الرقمية كافية لتوفير كافة الخدمات والمميزات الخاصة بها.

