اللجنة العليا نشرت تفاصيل المسابقة الجديدة التي ستمنحُ الفائز فرصة مشاهدة أربع وستين مباراة في ثمانية ملاعب مونديالية مشيرة إلى أنها تبحث عن مشجع واحد متحمس وشغوف بكرة القدم في محاولة لتحطيم الرقم القياسي لحضور كل مباراة في المونديال على مدار تسعة وعشرين يوماً على أن يكون خـبـيراً في مواقع التواصل الاجتماعي حيث سيتمُ غلق باب التقديم في الثلاثين من الشهر الجاري.

