اللجنة العليا نشرت تفاصيل المسابقة الجديدة التي ستمنحُ الفائز فرصة مشاهدة أربع وستين مباراة في ثمانية ملاعب مونديالية مشيرة إلى أنها تبحث عن مشجع واحد متحمس وشغوف بكرة القدم في محاولة لتحطيم الرقم القياسي لحضور كل مباراة في المونديال على مدار تسعة وعشرين يوماً على أن يكون خـبـيراً في مواقع التواصل الاجتماعي حيث سيتمُ غلق باب التقديم في الثلاثين من الشهر الجاري.
اللجنة العليا للمشاريع والإرث تعلن عن مسابقة جديدة للفوز بتذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022™
اللجنة العليا نشرت تفاصيل المسابقة الجديدة التي ستمنحُ الفائز فرصة مشاهدة أربع وستين مباراة في ثمانية ملاعب مونديالية مشيرة إلى أنها تبحث عن مشجع واحد متحمس وشغوف بكرة القدم في محاولة لتحطيم الرقم القياسي لحضور كل مباراة في المونديال على مدار تسعة وعشرين يوماً على أن يكون خـبـيراً في مواقع التواصل الاجتماعي حيث سيتمُ غلق باب التقديم في الثلاثين من الشهر الجاري.
تقارير إخبارية اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي