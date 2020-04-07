وذكرت اللجنة المسؤولة عن تنظيم كأس العالم قطر 2022، أنه رغم استمرار توجيه اتهامات مزعومة لملف دولة قطر طوال السنوات الماضية، لكنه لم يتم حتى الآن تقديم أي دليل يثبت عدم نزاهة الملف.



وأضافت اللجنة في بيانها، أنه لم يثبت أيضاً، عدم توافق الملف مع كافة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الصارمة، والخاصة بملفات الترشح.



وأكدت اللجنة أنها التزمت بجميع القوانين والنظم واللوائح الخاصة، ذات الصلة بعملية تقديم ملفات بطولتي كأس العالم 2018 و2022 وستتعامل مع أي إدعاءات مزعومة وغير مستندة على دليل، بأعلى مستوى من الصرامة والحزم.