اللجنة الأمنية للبطولة تنظم "تمرين وطن" الأكبر من نوعه استعداداً للحدث من قبل beIN SPORTS October 16, 2022 15:39 0:42 دقيقة أعلنت اللجنة الأمنية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™عن تنظيم "تمرين وطن"، في إطار تأكيد الجاهزية الأمنية، والاستعداد الأمثل لاستضافةِ البطولة المنتظرة في شهر نوفمبر المقبل. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة ريال مدريد (2) / (0) برشلونة – التغطية الخاصة 0:42 دقيقة اللجنة الأمنية للبطولة تنظم "تمرين وطن" 0:41 دقيقة كاهيل يبدي إعجابه باستادات المونديال 0:30 دقيقة إنتر يواصل صحوته في الدوري 1:26 دقيقة استئناف مباراة ليدز يونايتد وآرسنال بعد توقفها 0:45 دقيقة جميع مدن قطر حاصلة على شهادة الاعتماد الصحي 6:46 دقيقة آخر أخبار ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو 0:33 دقيقة أليكس رينس يفوز بجائزة أستراليا الكبرى 0:38 دقيقة ميلو ينضم إلى قائمة الغائبين عن كأس العالم 4:52 دقيقة كلاسيكو مشتعل في فرنسا