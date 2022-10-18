الكشف عن آخر استعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022 من قبل beIN SPORTS October 18, 2022 10:36 3:31 دقيقة عقدت اللجنة المنظمة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ مؤتمراً صحفياً شاملاً تم الكشف فيه عن آخر استعدادات قطر لاستضافة البطولة المقرّرة بعد نحو شهر من الآن. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:05 دقيقة أتليتيكو مدريد ينشد الفوز من بوابة رايو فايكانو 3:31 دقيقة الكشف عن آخر استعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022 3:29 دقيقة ياسر الجّمال: "قطر جاهزة لاستضافة مونديال 2022" 1:03 دقيقة إشادة واسعة ببنزيمة بعد تتويجه بـ"الكرة الذهبية" 11:23 دقيقة المؤتمر الصحفي لبنزيمة بعد نيله الكرة الذهبية 3:45 دقيقة كريم بنزيمة: "حلم تحقق" 1:36 دقيقة بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 3:07 دقيقة مانشستر سيتي يتوّج بجائزة أفضل فريق لعام 2022 1:07 دقيقة كورتوا يحصد جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى 0:29 دقيقة ليفاندوفسكي يتوّج بجائزة غيرد مولر لأفضل مهاجم