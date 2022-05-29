القادري يعرب عن فخره بقيادة تونس في مونديال قطر من قبل beIN SPORTS May 29, 2022 12:02 0:46 دقيقة أكّد جلال القادري، مدرّب منتخب تونس أنّه فخور بقيادة نسور قرطاج في مونديال قطر مشيراً إلى أنّ الاعتماد على المدرّب الوطني يُحْسب لاتّحاد الكرة التونسيّ. مقابلات منتخب تونس كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة القادري يعرب عن فخره بقيادة تونس في مونديال قطر 2:34 دقيقة الجماهير المصرية تواصل توافدها إلى المغرب 1:36 دقيقة موسيماني يشدد على أهمية التتويج باللقب 1:44 دقيقة الركراكي سعيد بمواجهة موسيماني في النهائي 3:20 دقيقة الدار البيضاء تعيش أجواء استثنائية قبل النهائي 1:33 دقيقة بنزيمة: "لقد صنعنا التاريخ" 4:21 دقيقة أبو تريكة ينصح صلاح ويدعمه بعد نهائي أبطال أوروبا 1:36 دقيقة فينيسيوس: "قاتلنا من أجل الوصول لهذه اللحظة" 2:01 دقيقة كورتوا: "شعور لا يوصف أن أفوز بدوري أبطال أوروبا" 1:38 دقيقة "أنشيلوتي: يجب أن تقرأ المباراة بشكل جيد"