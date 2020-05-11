وقال الملا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث إنّ موقع الملعب استقبل حتى الآن 923 حاوية شحن من أصل 949 لازمة لاستكمال عمليات التشييد.

وأضاف أنه جرى إعادة تدوير واستخدام ما يزيد عن 80٪ من مخلفات الهدم علاوة على تكسير ما يقارب 70 طناً من الخرسانة والإسفلت، ومن ثم اختبارها وتجميعها لاستخدامها في تشييد الملعب.

ويُعد ملعب راس أبو عبود أحد الحلول الرائدة في عالم تصميم الملاعب، ويجري بناء الملعب الذي ستبلغ طاقته الاستيعابية أربعين ألف مشجع من حاويات الشحن البحري، ومن المقرر تفكيك أجزاء الملعب بالكامل عقب إسدال الستار على منافسات البطولة، والاستفادة منها في تشييد منشآت رياضية في قطر وخارجها، ليصبح بذلك أول ملعب يفكك بالكامل في تاريخ المونديال.