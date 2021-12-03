العابد يتحدّث عن استاد لوسيل December 3, 2021 11:46 1:12 دقيقة أكّد تميم العابد، مُدير مشروع استاد لوسيل الذي انتهت فيه أشغال البناءِ سلفاً، أنّ الاستاد الآن في مرحلة التحُقّق من سلامة الأنظِمة الميكانيكيّة والإلكترونيّة داخل المبنى إضافة إلى الاعتناء بعُشب المَلعب وَفـْق متطلّـبـات ومعاييـر الفيفا. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ استاد لوسيل -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة زياش: "الفريق متعطش دائماً لحصد الألقاب" 0:30 دقيقة كاريك يقرر مغادرة نادي مانشستر يونايتد 1:12 دقيقة العابد يتحدّث عن استاد لوسيل 6:57 دقيقة المؤتمر الصحافي للمنتخب المغربي قبل مواجهة الأردن 2:56 دقيقة مواجهة موريتانيا والإمارات بطموحات متباينة 2:48 دقيقة موقعة واعدة تجمع المنتخب السوري بنظيره التونسي 2:43 دقيقة قمّة منتظرة بين المنتخب القطري ونظيره العماني 2:43 دقيقة مباراة عمان وقطر – التغطية الخاصة 2:37 دقيقة مواجهة مرتقبة بين البحرين والعراق 1:45 دقيقة تعيين رالف رانغنيك بعيون نجوم مانشستر يونايتد