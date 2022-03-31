الصالات: الاتحاد القطري أعد المنتخب جيدا للمونديال من قبل beIN SPORTS March 31, 2022 20:02 0:58 دقيقة قال علي الصالات المسؤول الإعلامي للمنتخب القطري إن الاتحاد القطري لكرة القدم قام بتحضير المنتخب جيدا من خلال إعداده مباريات مع مدارس مختلفة، متمنيا أن يحقق الأدعم النتائج المرجوة منه في مونديال قطر. تقارير إخبارية المنتخب القطري كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:51 دقيقة سيدات ليون يبلغن نصف نهائي دوري الأبطال 4:09 دقيقة فولفسبورغ يتخطى أرسنال ويعبر إلى نصف النهائي 0:45 دقيقة مدفيديف يفشل في استعادة صدارة التصنيف 2:29 دقيقة رئيس الاتحاد المصري يؤكد تقديم شكوى للفيفا والكاف 1:05 دقيقة الثنائي الإسباني ليبرون وغالان إلى المربع الذهبي 0:58 دقيقة الصالات: الاتحاد القطري أعد المنتخب جيدا للمونديال 0:38 دقيقة الثنائي رويث وستوباجوك أول المتأهلين لنصف النهائي 1:38 دقيقة مدير عام منظمة الصحة العالمية يشيد بالشراكة مع قطر 1:29 دقيقة فيفا ينتظر قرار "كاس" بشأن روسيا 1:11 دقيقة اعتماد التبديلات الخمسة في البريميرليغ