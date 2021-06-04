وقال الوزير القطري إنه يعتقد أن بلادَه جاهزة لاستضافة المونديال، بالرغم من الغموض حول الجائحة ومسألة استمرار التطعيم.

مضيفاً أنه تم وضع خطط بديلة لضمان أن يكون القادمون إلى كأس العالم قد حصلوا على اللقاح، وأجروا اختبار الكشف عن الفيروس، ووعد أن تشكل البطولة أفضلَ تجربة للزوار، متعهداً بأن تكون احتفالية كبيرة بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب تداعيات الجائحة.

ولفت إلى أن الدوحة مستعدة أيضاً لاستضافة الأولمبياد، مؤكداً إجراءَ محادثات حالياً مع اللجنة الأولمبية الدولية حول الملف والترشح. كما صرح بأن دولة قطر قامت باستثمارات كبيرة في البنى التحتية لكأس العالم، وستبقى بمثابة إرث للبلاد. وإذا ما أقيمت هذه الألعاب الأولمبية، فإن التركيز سيكون على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.