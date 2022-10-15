وجاء ذلك على هامش اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية الذي أقيم في إسطنبول، حيث رحب الشيخ تميم بالجماهير التركية القادمة إلى قطر لحضور المنافسات والاستمتاع بأجواء البطولة.. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون في المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لنهائيات كأس العالم.

