وجاء ذلك على هامش اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية الذي أقيم في إسطنبول، حيث رحب الشيخ تميم بالجماهير التركية القادمة إلى قطر لحضور المنافسات والاستمتاع بأجواء البطولة.. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون في المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لنهائيات كأس العالم.
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يوجه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور كأس العالم
وجاء ذلك على هامش اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية الذي أقيم في إسطنبول، حيث رحب الشيخ تميم بالجماهير التركية القادمة إلى قطر لحضور المنافسات والاستمتاع بأجواء البطولة.. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون في المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لنهائيات كأس العالم.
تقارير إخبارية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي رجب طيب أردوغان