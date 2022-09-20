وأضاف سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر: "أننا نقف اليوم على أعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها ونفتح أبوابنا لهم جميعاً دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس".

وأوضح سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أن العالم سيشهد النهضة الاقتصادية والحضارية في دولة قطر بالبطولة التي تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة ولأول مرة في الشرق الأوسط عموماً، وسيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي.

وتحدث سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عن بطاقة هيا قائلاً: "إن قطر قادرة على أن تقدم فضاءاً مريحاً للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب، ونلاحظ مؤشرات الأثر الإيجابي لهذا الحدث في منطقتنا بعدما قامت دول عربية شقيقة باعتبار بطاقة هيّا التي تشمل تأشيرة الدخول إلى قطر، تأشيرة للدخول إلى تلك الدول أيضاً".

وقال سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إن الشعب القطري سيفتح ذراعيه لاستقبال محبي كرة القدم، موضحاً "أنه مهما تنوعت قومياتنا وأدياننا وأفكارنا فإن واجبنا هو أن نتجاوز العوائق وأن نمد يد الصداقة ونبني جسور التفاهم ونحتفي بإنسانيتنا المشتركة".

