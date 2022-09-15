وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في حوارٍ لمجلةِ "لو بوان" الفرنسية إنه يأملُ أن يُسهمَ هذا الحدث العالمي في تعزيز معرفةِ الجماهير القادمة من مختلفِ البلدان بأوجهِ الاختلاف بين الثقافات وإلى التعرف إلى ثقافةِ دولة قطر وزيارتِها مرة أخرى.

وأضاف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن دولة قطر وظفت التكنولوجيا المتطورة للتقليل من استهلاكِ المياه والطاقة خلال المونديال وجعل البطولة حدثاً مُستداماً. كما تحدث أمير دولة قطر عن ظروفِ العُمال مؤكداً أن قطر اتخذت إجراءات ناجعة في وقتٍ قياسي وأقدمت على تعديلِ القانون ما يسمحُ لها بتسليطِ عقوبة على كل من يسيء التعامل مع العمال.

كما فتحت الدولة أبوابَها في وجهِ المنظمات غير الحكومية وتم التعامل معها. وتطرق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في حديثهِ عن الاستثمار في نادي باريس سان جيرمان مشيراً إلى أن المجالَ الرياضي فريد من نوعهِ مشيراً إلى أن قيمة المشروع ترتفعُ إذا أحسنتَ إدارتَـهُ وهذا ما حدث مع النادي الباريسي الذي يفتخرُ به القطريون.

