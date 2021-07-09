السياحة في قطر...عامل جذب وإبهار لجماهير المونديال من قبل beIN SPORTS July 9, 2021 21:49 3:12 دقيقة تجارب فريدة على صعيد السياحة سيعيشها كل زائر لدولة قطر أثناء الحدث المنتظر...كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:12 دقيقة السياحة في قطر...عامل جذب وإبهار لجماهير المونديال 4:08 دقيقة الجماهير المصرية تحتفي بأول مونديال على أرض عربية 2:48 دقيقة الجماهير التونسية تثق بنجاح قطر في تنظيم المونديال 1:42 دقيقة آراء الجماهير التركية باستضافة قطر للمونديال 3:00 دقيقة نبذة عن استاد الثمامة 1:38 دقيقة الأوساط العُمانية فخورة باستضافة قطر للمونديال 0:43 دقيقة الأرجنتين تتحضر للنهائي الحلم ضد البرازيل 1:13 دقيقة نيمار يشيد بميسي ولكنه يشدد على رغبته بالتتويج 3:26 دقيقة نبذة عن استاد الجنوب 7:55 دقيقة مونديال 2022: تحضيرات قطر بدأت منذ اليوم الأول