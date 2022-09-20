السويدي: "التركيز في الفترة الحالية منصبّ على تجربة المشجع" من قبل beIN SPORTS September 20, 2022 16:44 1:22 دقيقة تحدّث خالد السويدي مدير إدارة التواصل المجتمعي باللجنة العليا للمشاريع والإرث عن توجه التركيز في الفترة الحالية على تجربة المشجع، وذلك بعد اكتمال جاهزية جميع ملاعب البطولة. مقابلات تقارير إخبارية اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي خالد السويدي -آخر الفيديوهات 3:05 دقيقة الجماهير الأرجنتينية تتأهب لدعم منتخبها 6:30 دقيقة ديسايي يؤكد جاهزية قطر لاستضافة المونديال 5:32 دقيقة آخر الاستعدادات من الكورنيش قبل شهرين على الانطلاق 1:46 دقيقة الذوادي: "قطر جاهزة للترحيب بالعالم" 1:22 دقيقة السويدي: "تركيزنا منصبّ على تجربة المشجع" 0:53 دقيقة آل إسحاق: "استاد الجنوب تحفة معمارية فريدة" 0:30 دقيقة استدعاء هندرسون قبل مواجهتي إيطاليا وألمانيا 1:15 دقيقة بواتينغ يتحدث عن ذكريات التأهل على حساب نيجيريا 0:39 دقيقة إينياكي ويليامز وطارق لامبتي ينضمان لتدريبات غانا 0:41 دقيقة الدوحة تستضيف المرحلة الـ2 من برنامج إدارة الأندية