على هامش احتفال السفارة السعودية في الدوحة باليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة، قال السفير السعودي منصور بن خالد بن فرحان آل سعود في تصريح ٍخاص لـbeIN SPORTS إن بلاده سعيدة ٌ بالاحتفال بيومها الوطني على أرض قطر التي ستحتضن بطولة كأس العالم بعد شهرين مُتمنياً التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

