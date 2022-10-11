السفير البريطاني يتحدث لـbeIN SPORTS من قبل beIN SPORTS October 11, 2022 16:50 1:38 دقيقة على هامش قرعة بطولة كأس العالم للأطفال وفي مقابلة مع beIN SPORTS قال السفير البريطاني في الدوحة جون ويلكس إنه يدعم هذه المبادرة معتبرا البطولة بمثابة تعبير عن وحدة العالم وتشجيع للأجيال القادمة. تقارير إخبارية beIN SPORTS -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة البرازيل تهزم المغرب في كأس العالم للناشئات 0:54 دقيقة برنامج البنية التحتية للحافلات يحرز جائزة مرموقة 1:51 دقيقة ميامي هيت يواصل انتصاراته في الموسم الإعدادي 0:50 دقيقة تخصيص سفينة فندقية ثالثة لمشجعي كأس العالم 0:43 دقيقة تنظيم محاكاة للعمليات التشغيلية خلال المونديال 0:58 دقيقة كتارا تكشف عن فعالياتها المصاحبة لكأس العالم 0:46 دقيقة الكشف عن مفاجأة خاصة بهدف أرسنال الأول في ليفربول 1:38 دقيقة السفير البريطاني يتحدث لـbeIN SPORTS 2:14 دقيقة بايرن وسان جيرمان وسيتي على أعتاب ثمن النهائي 1:00 دقيقة فرح يترقب بشوق كبير بداية منافسات كأس العالم