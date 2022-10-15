وأوضحت السلطات أن التأشيرة ستكون مجانية، مقابل إلزامية الحصول على تأمين طبي عبر منصة التأشيرات، وستكون صالحة لدخول المملكة العربية السعودية قبل عشرة أيام من انطلاق منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وحتى اليوم الختامي الموافق لـ18 ديسمبر، كما أنها ستسمح لحاملها بمدة إقامة تصل إلى شهرين.. ولا يُشترط أن يكون دخول الأراضي القطرية قبل زيارة المملكة.

