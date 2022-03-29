الذوادي يرد على انتقادات هاري كاين من قبل beIN SPORTS March 30, 2022 00:47 1:46 دقيقة ردّ حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022™ على الانتقادات التي وجّهها هاري كاين قائد المنتخب الإنكليزي فيما يخص وضعية العمال في دولة قطر. مقابلات حسن الذوادي اللجنة العليا للمشاريع والارث كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:45 دقيقة منتخب الأرجنتين يتعادل خارج قواعده مع الإكوادور 5:28 دقيقة المنتخب البرازيلي ينتصر خارج قواعده على بوليفيا 3:18 دقيقة منتخب بيرو يهزم باراغواي ويصعد إلى الملحق العالمي 1:46 دقيقة الذوادي يرد على انتقادات هاري كاين 0:36 دقيقة الكاميرون تبلغ كأس العالم على حساب الجزائر 3:57 دقيقة تعادل هولندا وألمانيا في مباراة ودية 4:44 دقيقة فرنسا تكتسح جنوب إفريقيا ودياً 0:28 دقيقة تونس تطيح بمالي وتتأهل إلى مونديال قطر 0:38 دقيقة منتخب المغرب يصعد إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ 5:01 دقيقة منتخب بولندا يحسم صعوده إلى مونديال قطر 2022