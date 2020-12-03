

تصريحات الذوادي التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أشار فيها إلى الالتزام الراسخ منذ بدء الاستعدادات بتنظيم البطولة مع ضمان سهولة الوصول والحركة في جميع مرافق المونديال، عبر التخطيط والتنفيذ الدقيق لكافة ملاعب البطولة والبنى التحتية المرتبطة بها، وشبكات النقل، وأماكن الإقامة، ومناطق المشجعين، وكافة الأنشطة الجماهيرية المقرر إقامتها، بهدف تقديم تجربة شاملة ومبهرة.

