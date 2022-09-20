الذوادي: "قطر جاهزة للترحيب بالعالم" من قبل beIN SPORTS September 20, 2022 16:55 1:46 دقيقة أكد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، أن دولة قطر باتت جاهزة للترحيب بالعالم، مشيدا بالأجواء العامة والحماس للمونديال من كافة أرجاء الوطن العربي، الأمر الذي يعيد التأكيد بأنها بطولة عربية وشرق أوسطية. مقابلات تقارير إخبارية حسن الذوادي اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:05 دقيقة الجماهير الأرجنتينية تتأهب لدعم منتخبها 6:30 دقيقة ديسايي يؤكد جاهزية قطر لاستضافة المونديال 5:32 دقيقة آخر الاستعدادات من الكورنيش قبل شهرين على الانطلاق 1:46 دقيقة الذوادي: "قطر جاهزة للترحيب بالعالم" 1:22 دقيقة السويدي: "تركيزنا منصبّ على تجربة المشجع" 0:53 دقيقة آل إسحاق: "استاد الجنوب تحفة معمارية فريدة" 0:30 دقيقة استدعاء هندرسون قبل مواجهتي إيطاليا وألمانيا 1:15 دقيقة بواتينغ يتحدث عن ذكريات التأهل على حساب نيجيريا 0:39 دقيقة إينياكي ويليامز وطارق لامبتي ينضمان لتدريبات غانا 0:41 دقيقة الدوحة تستضيف المرحلة الـ2 من برنامج إدارة الأندية