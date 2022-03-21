الذوادي: "المتطوعون مصدر إلهام للجميع" من قبل beIN SPORTS March 21, 2022 19:03 6:54 دقيقة قال السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، إن المتطوعين هم مصدر إلهام للجميع، وذلك في كلمته ضمن مراسم حفل الإعلان عن فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج المتطوعين لكأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية حسن الذوادي كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة ديبالا لن يجدد عقده مع يوفنتوس 0:43 دقيقة كتارا تستضيف حفل الإعلان الرسمي لبرنامج المتطوعين 3:01 دقيقة انطلاق الأدوار الرئيسية لبطولة محترفي تنس الطاولة 3:01 دقيقة جماهير النجمة تطالب بإقالة رئيس النادي 6:54 دقيقة الذوادي: "المتطوعون مصدر إلهام للجميع" 5:50 دقيقة إنفانتينو سعيد بافتتاح برنامج المتطوعين للمونديال 0:37 دقيقة الإصابة تحرم تونس من خدمات الخزري وبرون أمام مالي 0:39 دقيقة فتح تحقيق عن هتافات عنصرية بمباراة كالياري وميلان 0:33 دقيقة شفيونتيك بطلةً لدورة إنديان ويلز 0:59 دقيقة مجموعة beIN تحصل على حقوق بث تصفيات آسيا للمونديال