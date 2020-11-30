الدوري المجتمعي مبادرة رائدة للتشجيع على ممارسة كرة القدم من قبل beIN SPORTS November 30, 2020 14:21 2:07 دقيقة أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في ألفين وستة عشر دوري قطر المجتمعي لكرة القدم، كإحدى المبادرات الرائدة التي تستقطب سكان قطر وتشجعهم على ممارسة كرة القدم. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة فتح تحقيق ضد كافاني بسبب منشور عنصري 0:45 دقيقة لوف يبقى في منصبه مدرباً لمنتخب ألمانيا 0:50 دقيقة بيجين غوان يضمن الصدارة 2:07 دقيقة الدوري المجتمعي مبادرة رائدة لتشجيع سكان قطر 3:24 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 5:23 دقيقة لابورتا لديه خطة فهل يعيد الأيام الخوالي لبرشلونة 0:43 دقيقة إصابة خيمينيز لاعب وولفرهامبتون بكسر في الجمجمة 0:48 دقيقة جرّاح مارادونا يدافع عن نفسه 3:43 دقيقة نابولي يكتسح روما في ليلة وداع أسطورته مارادونا 3:20 دقيقة وولفرهامبتون يُسقط أرسنال في عقر داره