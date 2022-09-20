وكان الفيفا نظم المرحلة الأولى من النسخة الثانية لهذا البرنامج في نيويورك على مدى الأيام الأربعة الماضية حضورياً وعبر الإنترنت بمشاركة أربعين مسؤولاً من جميع الاتحادات القارية، وأكد الفيفا أن المرحلة الثانية من النسخة الثانية للبرنامج التي ستقام في قطر ستجمع بين الشق الحضوري وتقنية التواصل المرئي في النصف الأول من ديسمبر المقبل خلال استضافة المونديال.

