وكشف الخاطر إن تقديم موعد المباراة الافتتاحية للمونديال بين قطر والإكوادور لقي ترحيبا كبيرا من القنوات الناقلة والشركات الراعية التي فضّلت الانطلاقة في اليوم المذكور.

وأضاف الخاطر في تصريح صحفي أن مبيعات تذاكر المباريات شهدت إقبالا كبيرا، ما أثار دهشة المسؤولين في الفيفا في ظل الأرقام المرتفعة للإقبال والطلب الكبير مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من المبيعات ستكون مفتوحة خلال شهر سبتمبر المقبل وستتوافر كمية لا بأس بها من التذاكر.

وفنّد الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ الشائعات التي تناقلها البعض حول غلاء السكن في المونديال، مشيرا إلى أن هناك غرفا فندقية سعرها لا يزيد عن ثمانين دولارا لليلة الواحدة وهناك مساكن أخرى فاخرة تصل إلى خمسة آلاف دولار في الليلة وكل من يبحث عن السعر الذي يناسبه سيجده متوفرا.