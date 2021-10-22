الخاطر يؤكد قدرة قطر على الاستضافة بطاقة استيعابية كاملة من قبل beIN SPORTS October 22, 2021 22:20 0:46 دقيقة قال ناصر الخاطر المدير التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ إنّ قطر وصلت لمستوى عالٍ من التطعيم وصل لنسبة خمسة وثمانين بالمئة ما يجعلها قادرةً على استضافة المباريات بالطاقةِ الاستعابية الكاملة. مقابلات ناصر الخاطر فيروس كورونا كأس العالم FIFA قطر 2022™ لقاح -آخر الفيديوهات 28:54 دقيقة بنزيمة يكشف بعض أسراره مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا 3:21 دقيقة تحديد موعد النطق بالحكم بقضية شريط فيديو فالبوينا 1:22 دقيقة الذوادي: "القحفية تراث عربي مشترك" 0:46 دقيقة الخاطر: "قطر وصلت لمستوى عالٍ من التطعيم" 1:28 دقيقة تينوريو: "أنا سعيد بأن أكون في بيتي من جديد" 0:36 دقيقة إيميرسون: "استاد الثمامة مذهل" 1:42 دقيقة عفيف وعبد الكريم يتحدثان عن الكأس الغالية 1:59 دقيقة الهيدوس: "أنا لا أتابع الأرقام الشخصية بدقة" 1:53 دقيقة بونجاح: "النهائيات تُكسب ولا تُلعب" 6:55 دقيقة مراسم تتويج السد بلقب كأس أمير دولة قطر