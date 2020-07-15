الخاطر: تجربة استثنائية تنتظر مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم من قبل beIN SPORTS July 15, 2020 14:43 2:05 دقيقة أكد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، أن تجربة استثنائية تنتظر مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم خلال منافسات النسخة المقبلة من المونديال في قطر. كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:26 دقيقة الذوادي يتحدّث عن أهمية الكشف عن جدول المباريات 3:56 دقيقة النعمة:مونديال قطرسيوفر متوسط ساعات أكثر من الراحة 2:05 دقيقة الخاطر: تجربة استثنائية تنتظر مشجعي كرة القدم 3:21 دقيقة الكشف عن جدول مواعيد مباريات مونديال قطر 2022 16:31 دقيقة سيتيين: "اللقب لم يحسم بعد وسنصارع حتى النهاية" 2:34 دقيقة مباراة ليفربول وأرسنال - التغطية الخاصة 0:43 دقيقة ويست بروميتش ألبيون يحافظ على مركزه الثاني 0:51 دقيقة دوري كرة السلة الأميركي للسيدات يقترب من العودة 0:42 دقيقة ديمبيلي يواصل مرحلة التعافي 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية