الجماهير المكسيكية تستعد للمونديال وجلب أجواء الاحتفال إلى قطر من قبل beIN SPORTS October 22, 2022 21:23 3:03 دقيقة تستعد الجماهير المكسيكية للتوجه إلى قطر لمتابعة كأس العالم ومؤازرة منتخبها في النسخة الأولى من الحدث العالمي في الشرق الأوسط. كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:43 دقيقة الجماهير العُمانية تتفاعل مع إنجاز السيب 3:03 دقيقة الجماهير المكسيكية تستعد للسفر إلى قطر 3:08 دقيقة ريال مدريد يحتفي بكريم بنزيمة صاحب الكرة الذهبية 0:44 دقيقة فوز ثمين لليون على مونبلييه 0:26 دقيقة المنتخب السعودي يفوز ودياً على مقدونيا الشمالية 0:30 دقيقة بلد الوليد يفوز على ريال سوسييداد 4:47 دقيقة قمة تشلسي ومانشستر يونايتد تنتهي بالتعادل 0:49 دقيقة اللجنة العليا تلتقي جماهير الأرجنتين والمكسيك 3:41 دقيقة بايرن ميونيخ يضغط على المتصدر بفارق النقطة 4:24 دقيقة دورتموند يستعيد نغمة الانتصارات بفوز مبهر