الجماهير الأميركية تتطلع لحضور كأس العالم في قطر من قبل beIN SPORTS September 20, 2022 21:44 2:44 دقيقة تتطلع الجماهير الأمريكية لحضور كأس العالم FIFA قطر 2022™ لمساندة منتخبها والمشاركة في تجربة أول مونديال في بلد عربي. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة يان فاليري يختار تمثيل نسور قرطاج 0:36 دقيقة المنتخب السعودي يواصل برنامجه الإعدادي 1:19 دقيقة بيرهوف: "طموحنا هو التتويج بكأس العالم" 0:38 دقيقة المنتخب المغربي يخوض مرانه الأول مع الركراكي 2:44 دقيقة الجماهير الأميركية تتطلع لحضور كأس العالم في قطر 4:40 دقيقة المساكني لـbeIN SPORTS: "إصابتي ليست خطيرة" 2:46 دقيقة تكنولوجيا شبه آلية تكشف وضعيات التسلل في المونديال 0:57 دقيقة أجواء احتفالية مرتقبة مصاحبة لمونديال قطر 2:02 دقيقة نجوم كبار يخوضون آخر تحدياتهم في مونديال قطر 2:37 دقيقة أمير دولة قطر: واجهنا التحدي بالعزيمة والتصميم