الجماهير الأرجنتينية تعبر عن حزنها بعد قرار ميسي من قبل beIN SPORTS October 7, 2022 15:33 1:01 دقيقة بعد انتشار خبر قرار ميسي بخوض آخر نهائيات كأس عالم في مسيرته عبرت الجماهير الأرجنتينية عن حزنها الكبير واصفة ليونيل ميسي بالأسطورة والأفضل في عالم كرة القدم. تقارير إخبارية المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة ليكرز يتلقى خسارته الثالثة على التوالي 0:54 دقيقة الاتحاد الدولي لنقابات العمال يشيد بدولة قطر 0:36 دقيقة فيردر بريمن ينشد الفوز من بوابة هوفنهايم 0:36 دقيقة أوساسونا يستضيف فالنسيا وعينه على النقاط الثلاث 1:01 دقيقة الجماهير الأرجنتينية تعبر عن حزنها بعد قرار ميسي 0:32 دقيقة نوتينغهام فوريست يجدد تعاقده مع مدربه ستيف كوبر 0:44 دقيقة نيتو يخضع لجراحة ويغيب عن مونديال قطر 2022 1:37 دقيقة دورة طوكيو: الإصابة تُجبر كيريوس على الانسحاب 0:55 دقيقة تسيتسيباس وروبليف وجهًا لوجه في نصف النهائي 1:07 دقيقة بنزيمة يغيب عن مواجهة خيتافي