ويتحضر منتخب راقصي التانغو للمشاركة في المونديال ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم معه كل من السعودية والمكسيك وبولندا.

وسيدشن المنتخب الأرجنتيني مشاركته في كأس العالم القادمة بمواجهة السعودية في مباراة مرتقبة سيستضيفها استاد لوسيل المونديالي.

