التحضيرات جارية لإعلان التدشين الرسمي لملعب لوسيل من قبل beIN SPORTS January 25, 2022 14:28 1:17 دقيقة أكد خالد المولوي رئيس تجربة البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن التحضيرات جارية لإعلان التدشين الرسمي لملعب لوسيل ثامن ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022™ خلال الأسابيع المقبلة. مقابلات كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي استاد لوسيل -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة التحضيرات جارية لإعلان التدشين الرسمي لملعب لوسيل 3:00 دقيقة السنغال تبحث عن التأهل أمام الرأس الأخضر 10:03 دقيقة موتسيبي: كارثة إستاد أوليمبي لن تتكرر مستقبلاً 0:45 دقيقة إشبيلية يقترب من استعارة مارسيال 0:22 دقيقة أتلتيكو يعلن إصابة حارسه أوبلاك بفيروس كورونا 3:28 دقيقة موعد مباراة المغرب ومالاوي والتغطية الخاصة 0:29 دقيقة تعافي علي معلول وغيلان الشعلاني من فيروس كورونا 3:07 دقيقة 300 يوم على صافرة انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:55 دقيقة الهلال السعودي يعلن رحيل مهاجمه الفرنسي غوميس 3:12 دقيقة ساعة العد التنازلي.. معلم سياحي جديد في الدوحة