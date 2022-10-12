وأوضح السفراء في بيان صادر عن المجموعة الدبلوماسية الإفريقية أن الجماهير التي ستزور قطر ستكتشف الضيافة العربية الأصيلة وتلامس تجربة فريدة كون دولة قطر هي أول دولة عربية تستضيف منافسات كأس العالم، كما نوه البيان بتميز البنية التحتية والمرافق المخصصة لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير الذي سيسجل في أرقى سجلات التاريخ كنجاح يترك ذكريات جميلة لدى الملايين من مشجعي كرة القدم.

