ووفقا لمجموعة "Grupo guia" المالكة لاثنتين من وكالات السفر الحاصلة على حقوق حصرية من الفيفا لبيع التذاكر في البرازيل وما يسمى بـ"باقات الضيافة" التي تشمل تذاكر من الفئة الأولى مع إقامة في فندق خمس نجوم ووسائل المواصلات فقد تم بيع أكثر من تسعين بالمائة من التذاكر ويفترض أن يتم طرح العشر بالمائة المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت المجموعة إلى أنّ أربعة آلاف وخمسمائة برازيلي أكدوا وجودهم في قطر وأنفقوا حتى الآن خمسة وعشرين مليون دولار على شراء التذاكر.

ويتوقع أن يبلغ عددهم خمسة آلاف مع طرح النسبة المتبقية.

هذا وسيكون عدد الجمهور البرازيلي بشكل عام أكثر بكثير من خمسة آلاف حيث يبحث جزء آخر على تذاكر وأماكن إقامة أرخص سعراً .

